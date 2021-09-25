Ankara'da taciz şüphelisi avukattan skandal savunma! 'Rızaları vardı'

Polatlı'da yaşanan olayda 17 yaşındaki Z.Ö., kuzeni S.Ç.'ye bazı özel fotoğraflarını gönderdi. Ancak S.Ç., kuzeninin fotoğraflarını iznini almadan sosyal medyada paylaştı.

Bunun üzerine Z.Ö., kuzeninden şikâyetçi oldu. S.Ç. için Ankara Barosu Avukat S.K. görevlendirdi. İddiaya göre, avukat S.K., iki kuzenin telefonunu incelemek amacıyla ele aldıktan sonra iki kız çocuğuna da cinsel içerikli mesajlar ve müstehcen fotoğraflar göndermeye başladı.

"RIZALARI VARDI" DİYEREK SAVUNMA YAPTI

Olay üzerine iki kuzenin Avukat S.K'yı.şikâyet etmesi üzerine, hakkında Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kamu görevinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan dava açıldı. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, mağdurların çocuk oluşu, sanığın avukat olmasından kaynaklı olarak ve hukuki yardım ihtiyacında olduklarından, "Rızaları vardı" savunmasını kabul etmedi.

'Mesaj içeriklerinin ağırlığı, avukatlık mesleğinin bir kamu görevi olması, kişilik yapısının olumsuz olduğu' gerekçesiyle iyi hal indirimi yapmadan sanık olan avukata toplamda 5 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

CEZA DÜŞÜRÜLDÜ

Müştekilerin avukatları ve dosyayı takip eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, sanığın daha fazla ceza almasını talep etti. Ancak, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi, sanık avukat için alt sınırdan ve iyi hal indirimi yaparak cezayı düşürdü. İstinaf mahkemesi sanık avukatın toplamda, 2 yıl 4 ay cezası alması hükmüne vardı.

"RIZALARI VARDI"

Sanık avukat S.K.'nin vekili avukat G.G., disiplin kuruluna gönderdiği savunmasında "müvekkilinin kovuşturmaya konu mesajlaşmaları karşı tarafın da hoşnut olduğunu düşünerek sürdürdüğünü, nitekim aldığı cevaplardan karşı tarafında bu konuşmaya rıza gösterdiğinin açıkça belli olduğunu, müvekkiline rahatsız olduğu söylenseydi mesajlaşmaya asla devam etmeyeceğini, kaldı ki şikâyetçi Z.Ö.'nün rahatsız olduğunu dile getirmesi üzerine müvekkilinin yazışmayı kestiğini ve şikâyetçi S.Ç.'nin mahkemeye sunduğu dökümlerinden anlaşılacağı üzere bu konuşmalardan rahatsız olmadığı yalnızca rahatsızmış gibi davrandığının anlaşılacağını ve konuşmaların bazı kısımlarının silinerek verdiği yanıtların gizlendiğini" iddia etti.

Ankara Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı, 4 Haziran tarihinde cinsel tacizden ceza alan avukat S.K.'nın bir yıl süre ile işten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. 20 Eylül tarihinde taraflara tebliğ edilen kararda, sanık avukatın kız çocukları S.Ç. ve Z.Ö.'ye karşı çok sayıda uygunsuz içerikli mesaj olduğu belirtilerek, "Şikâyet edilen avukat vekilinin, şikâyetçilerin bu yazışmalardan hoşnut olduğu yönündeki savunmasının yerinde olmadığı" ifadelerine yer verildi.

Kararda sanık avukat S.K.'nin müdafii olarak tayin edildiği müvekkiline hukuki yardımda bulunması haklarını müdafaa etmesi gerekirken, müvekkil S.Ç. ve tarafları uzlaştırma bahanesi ile mağdur Z.Ö.'ye yönelik cinsel taciz suçu işlediği, avukatlık vakar ve onuru ile bağdaşmayan bu eylemleri ile mesleğin itibarını zedelediği belirtildi.