Ankara'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada koronavirüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan kişilerin, HES kodu bulundurmalarının zorunlu hale getirildiği belirtildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan kişilerin HES kodu bulundurmalarının zorunlu hale getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray'a binen vatandaşların HES kodu bulundurmalarının zorunlu olduğu belirtildi.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN 'HES KODU' AÇIKLAMASI
Ankara Büyükşehir Belediyesi'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince Kovid-19'la mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın HES kodu bulundurarak kullanmaları zorunlu hale gelmiştir. Tam Ankarakart kullanan vatandaşların en geç 16 Ekim'e kadar www.ankarakart.com.tr adresinden kartlarını kişiselleştirmeleri gerekmektedir."