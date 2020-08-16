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Ankara'da yaşlı ziyaretine koronavirüs dehşeti! 400'ü aşkın kişi karantinada

Ankara'nın Etimesgut İlçesinde rahatsız olan 86 yaşındaki bir kişiyi ziyaret eden 25 kişi 130 haneden oluşan Fevziye Mahallesi'ne koronavirüs bulaştırdı. Yapılan incelemeler sonucu mahallede İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla koronavirüs uygulaması başlatıldı.

Ankara'da yaşlı ziyaretine koronavirüs dehşeti! 400'ü aşkın kişi karantinada

Ankara'da yaşlılığından dolayı 86 yaşındaki T.M isimli kişiyi ziyarete giden aynı mahalleden 25 kişiye yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Olayın ardından Fevziye Mahallesi Hıfzıssıhha Kurulu kararla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce karantinaya alındı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Fevziye Mahallesi'nde karantina sürecinin ikinci bir emre kadar devam edeceği öğrenildi. 463 nüfusun bulunduğu toplamda 130 haneden oluşan mahalleye giriş çıkışlar Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kapatıldı.

Ankara'da yaşlı ziyaretine koronavirüs dehşeti! 400'ü aşkın kişi karantinada

İKİ GÜN SONRA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

86 yaşındaki T.M isimli kişinin yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı rahatsızlandığı bilgisini alan mahalleli toplamda 20-25 kişi kadar yaşlıyı ziyarete gitti. Ziyaret çerçevesinde yaşlı adam Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam şehir hastanesinde rahatsızlıklarının yanında bir de Covid-19 testi yapıldı. 86 yaşındaki T.M. evine geri gönderilirken hastanın iki gün sonra Covid-19 testin pozitif çıktığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara'da yaşlı ziyaretine koronavirüs dehşeti! 400'ü aşkın kişi karantinada

Bu haber mahalleliyle paniğe sevk ederken durum jandarma ekiplerine bildirildi. Bunun üzerine jandarma da durumu Ankara Valiliği Hıfsısıhha Kuruluna haber verdi. Kurul ise mahallenin ikinci bir emre kadar hemen karantinaya alınmasına karar verdi. Sağlık ekiplerinin mahalleye yönlendirildiği bilgisine ulaşıldı.

Ankara'da yaşlı ziyaretine koronavirüs dehşeti! 400'ü aşkın kişi karantinada

Okan Gül
Video Editörü


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