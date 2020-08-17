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Ankara'da yeni virüs önlemleri!

Ankara'da yeni pandemi tedbirleri alındı. Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı.

Ankara'da yeni virüs önlemleri!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında il bazında çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. Ankara'da da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Ayrıca taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılmasına karar verildi.

Ankara'da yeni virüs önlemleri!

İŞTE ALINAN YENİ TEDBİRLER

Ankara İl Pandemi Kurulu alınacak yeni tedbirleri belirledi. Alınan yeni kararlarla  beraber açıklanan ifadeler şu şekilde, salgınla mücadelede alınan önlemlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla “Mahalle Denetim Ekiplerinin” oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip etmelerinin sağlanmasına, Mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanmasına karar verildi.

Ankara'da yeni virüs önlemleri!

65 YAŞ ÜSTÜNE KISITLAMA

Ankara'da vakaların yeniden artmasıyla beraber alınan yeni önlemler arasında; "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına da karar verildi" ifadeleri de yer aldı.

Ankara'da yeni virüs önlemleri!

Ayrıca alınan yeni önlemler arasında sokak düğünlerine ilişkin kısım da yer alıyor. Yapılan yazılı açıklamada, "sokak düğünlerinde düğün süresinin azami iki saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesine, “Hayat eve sığar (HES)” uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılmasına karar verildi." bilgisi de yer alıyor.

Kübra Kaçmaz
Editör


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