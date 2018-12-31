Ankara'da yılbaşı öncesi feci kaza! 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Konya-Samsun yolu Mevlana Bulvarı'ndan Akköprü istikametine giden H.G. yönetimindeki lüks otomobil Etiler Orduevi yol ayrımında seyir halinde bulunan S.G'nin kullandığı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden ve kaldırıma çıkan lüks otomobil yol kenarındaki ilan panolarını devirerek şarampole yuvarlandı. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan S.G. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Devrilen araçtan çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılan H.G. ise kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı. Gözaltına alınan H.G. polis ekiplerince karakola götürüldü.

Bu arada bazı vatandaşların şarampole yuvarlanan otomobilde bir tabanca gördüklerini bildirmeleri üzerine çok sayıda polis araç içinde ve çevresinde arama yaptı. Karla kaplı ağaçlık alan içinde de yapılan aramalar sonrası silah bulunamadı.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ÜST GEÇİDİN AYAĞINA ÇARPTI

Diğer olayda, Anadolu Bulvarı'ndan Kuzey Ankara Çevre Yolu yönüne giden otomobil Hurdacılar mevkisi yakınlarında buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı.

Kazada kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Gülhane Eğitim ve Araştırma, Yenimahalle ve Onkoloji hastanelerine kaldırıldı.