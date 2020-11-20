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  3. Ankara'da yılın ilk karı Polatlı ilçesinde yağdı

Ankara'da yılın ilk karı Polatlı ilçesinde yağdı

Ankara'nın Polatlı ilçesine yılın ilk karı yağdı. Kar yağışı vatandaşları sevindirirken birçok kişi sosyal medyadan yağışa ilişkin paylaşımda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenen Ankara'da yılın ilk karı yağdı. Polatlı ilçesine yağan ilk kar sabah saatlerinden itibaren başladı.

ANKARA HAVA DURUMU

Meteorolojinin internet sitesinde İç Anadolu bölgesinin hava durumuna ilişkin olarak, Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat çevreleri ile Ankara'nın güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunun yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ankara'da yılın ilk karı Polatlı ilçesinde yağdıAnkara'da yılın ilk karı Polatlı ilçesinde yağdıAnkara'da yılın ilk karı Polatlı ilçesinde yağdı

Meteorolojinin verilerine göre Ankara'da hava sıcaklığı 10 derece, parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Öte yandan güney ve doğusu hafif yağmurlu olacak.

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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