Ankara'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! 8 kişi yaralandı! Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, TIR'la çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

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