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  3. Ankara'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! 8 kişi yaralandı!

Ankara'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! 8 kişi yaralandı!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, TIR'la çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Ankara'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! 8 kişi yaralandı!

Kaza, sabah saatlerinde Kahramankazan ilçesi yakınlarında Akıncı Otoban gişelerine 5 kilometre mesafede meydana geldi. Adapazarı'ndan Ankara'ya gelen Mustafa Hasanoğlu'nun (55)kullandığı 34 JC 9014 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak Hasan Demir'in kullandığı 01 C 4970 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada otobüs sürücüsü Mustafa Hasanoğlu hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hasanoğlu'nun cansız bedeni, hurda yığınına dönen otobüsten çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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