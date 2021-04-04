Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan risk haritasında kırmızı renkteki iller arasında yer alan Ankara'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu alınan yeni kararı duyurdu. Peki Ankara'da yüz yüze eğitime ara mı verildi son dakika 2021? Ankara'da uzaktan eğitime mi geçildi?

ANKARA'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA MI VERİLDİ SON DAKİKA 2021?

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

ANKARA'DA UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇİLDİ?

Ankara'da 5 Nisan 2021 tarihi itibariyle 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıfların uzaktan eğitim ile derslerine devam etmesi kararı verildi.

GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Orta riskli (sarı) iller: Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak

Yüksek riskli (turuncu) iller: Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa

Çok yüksek riskli (kırmızı) iller: Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.