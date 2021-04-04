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Ankara'da yüz yüze eğitime ara mı verildi son dakika 2021? Ankara'da uzaktan eğitime mi geçildi?

Ankara'da yüz yüze eğitime ara mı verildi son dakika 2021? Ankara'da uzaktan eğitime mi geçildi? Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Ankara'da yüz yüze eğitim hakkında yeni kararlar verildi. Koronavirüs salgınında vaka artışları nedeniyle uzaktan eğitime geçildi. İşte detaylar...

Ankara'da yüz yüze eğitime ara mı verildi son dakika 2021? Ankara'da uzaktan eğitime mi geçildi?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan risk haritasında kırmızı renkteki iller arasında yer alan Ankara'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu alınan yeni kararı duyurdu. Peki Ankara'da yüz yüze eğitime ara mı verildi son dakika 2021? Ankara'da uzaktan eğitime mi geçildi?

ANKARA'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA MI VERİLDİ SON DAKİKA 2021?

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı. 

ANKARA'DA UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇİLDİ?

Ankara'da 5 Nisan 2021 tarihi itibariyle  5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıfların uzaktan eğitim ile derslerine devam etmesi kararı verildi. 

Ankara'da yüz yüze eğitime ara mı verildi son dakika 2021? Ankara'da uzaktan eğitime mi geçildi?

GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Orta riskli (sarı) iller:  Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak 

Yüksek riskli (turuncu) iller: Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa 

Çok yüksek riskli (kırmızı) iller: Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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