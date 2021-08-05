Ankara'da bir kişi evini seraya çevirdi! Saksılarda Hint keneviri yetiştirdi

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir eve ihbar üzerine bir operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, T.A. adlı kişiye ait olduğu belirlenen evin terasında çok sayıda Hint keneviri dikili saksılarla karşılaştı. Operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu madde tartımı yapılan hassas teraziler de bulan ekipler, T.A. ve arkadaşı S.K.’yı gözaltına aldı.

"KENDİM KESİP, KURUTTUM"

Adliyeye sevk edilen ve savcılığa verdiği ifadesinde uyuşturucu kullandığını kabul eden T.A., uyuşturucuya Amerika'da alıştığını ve Türkiye’ye gelince de kullanmaya devam ettiğini ifade etti.. Türkiye’de uyuşturucu maddeyi almak için problem yaşadığını ifade eden T.A., “Kasım ayında taşındığım evde Hint keneviri dikmeye karar verdim. Dubleks olan evin güneş gören terası vardı. Hint kenevirini güneşe ihtiyacı olduğunu bildiğimden terasa saksı içinde dikmeye karar verdim. Torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcısından Hint keneviri tohumu aldım. Mayıs 2021’de tohumları ektim. İçilebilir duruma gelen Hint kenevirlerini kendim kesip, kurutum. Bu şekilde kullanmaya başladım.” dedi.

"ÇİÇEKLERİN UYUŞTURUCU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Evindeki hassas teraziyi de torbacılardan aldığı tohumları tartmak için kullandığını belirten T.A., kimseye uyuşturucu satışı yapmadığını, sadece kendi kullandığını söyledi. T.A'nın ev arkadaşı S.K. ise uyuşturucu kullanmadığını, sadece alkol aldığını ve gördüğü çiçeklerin de uyuşturucu olduğunu bilmediğini ifade etti.

Savcılıkta sorgusunun yapılmasının ardından T.A., ‘izinsiz uyuşturucu madde imal etmek’ suçundan tutuklanırken arkadaşı S.K. ise emniyet ekiplerince serbest bırakıldı.

Operasyonda 14 kök Hint keneviri, 115 gram kurutulmuş Hint keneviri, 26 adet Hint keneviri fidesi, çeşitli iklimlendirme ve elektronik malzemeler ele geçirildi.