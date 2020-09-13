Ankara'daki kum fırtınasının etkisi hava aydınlanınca belli oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde dün akşam saatlerinde bir anda meydana gelen kum fırtınası, tüm vatandaşları korkutarak adeta kıyamet görüntülerini andırmıştı. Kum fırtınasının hava aydınlanınca ortaya çıkan etkileri oldukça ciddi. Çevre illerde de etkisi hissedilen kum fırtınası, bazı bölgelerde yangın çıkardı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde elektrik kablolarının birbirine değmesi nedeniyle yangın çıktı. Ağaçlar ve konteynerler devrildi.

MAHALLE MEZARLIĞI ALEV ALDI

Mahalle mezarlığının yarısından fazlası alev alev yandı. Şehitlerin de yattığı, ağaçların tutuştuğu mezarda çıkan yangın haberi alan vatandaşlar ilk mücadele yapsa da rüzgarla hızlı alev alan yangın mezarlığa büyük zarar verdi. Daha sonra ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, ot ve küçük ağaçların kül olduğu yangını daha da fazla büyümeden kontrol altına aldı.Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

BİR VATANDAŞIN YAŞADIĞI KONTEYNER DEVRİLDİ

Öte yandan şiddetli fırtına ve yağmur ilçenin birçok yerde hasara neden oldu. İlçenin Kavuncu mahallesinde içinde bir vatandaşın yaşadığı bir konteyner devirirken, vatandaş kurtarılarak sığınma evine götürüldü. Ayrıca fırtınadan en çok zarar gören ilçenin Kavuncu, Yeşilyaka ve Ayvalı mahallelerinde onlarca ağaç yerinden kopararak vatandaşın yollar ve bahçelere düşerek onları zor anları yaşattı.