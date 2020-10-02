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Ankara'dan uzaktan eğitime bir destek daha

Yeni tip koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim gören çocuklara önce bilgisayarlarını açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kez de kırsal mahalle ve köylerde internete bağlanma sorunu yaşayan çocukları sevindirdi.

Ankara'dan uzaktan eğitime bir destek daha

Korona virüs süreci nedeniyle yeni eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitim alan öğrencilerin kullanımına önce bilgisayarlarını açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Ankara'nın kırsal mahallelerinde (köylerinde) internet erişiminde sorun yaşayan çocukları sevindirdi.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, pilot bölge olarak Sincan ilçesinin Çiçektepe ve Esenler Mahallelerindeki öğrencilere kendi imkânlarıyla internet hizmetini götürdü. Mahalle muhtarlıkları ile birlikte belirlenen bir noktaya kurulan internet ağı ile her yaştan öğrencilerin EBA, üniversite portalları ve diğer hizmetlere ulaşmak için kullanacakları internetin hizmet bedeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Telefon hattı çekmeyen vatandaşlar da bu noktalardan internet üzerinde arama yapıp telefon görüşmesi gerçekleştirebilecek.

Ankara'dan uzaktan eğitime bir destek daha

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen projeyle internete kavuşan Senanur Boyalı, "Yedinci sınıfa gidiyorum, derslerimizi internet sıkıntısı çektiğimiz için takip etmekte çok zorlanıyorduk. Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" derken, Fatma Betül Yakar ise "Onuncu sınıf öğrencisiyim. İnternet konusunda çok sıkıntı çekiyorduk, bizi bu sıkıntıdan kurtardığı için Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ankara'dan uzaktan eğitime bir destek dahaAnkara'dan uzaktan eğitime bir destek dahaAnkara'dan uzaktan eğitime bir destek daha

Berna Akkaya
Editör


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