Komşu'da 5.0 şiddetinde deprem!Son dakika | İsveç’te bıçaklı saldırı! Polis saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdiUzmanlar uyardı! İşte akıllı telefonların zararları...Ankaragücü 2 - 1 Galatasaray | MAÇ SONUCUTwitter’dan flaş karar! O kuralı ihlal eden hesaplar tamamen engellenecekKoronavirüse yakalanmıştı! Eda Ece'den sağlık durumuna ilişkin açıklama3 Mart Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | Bakan Koca'dan Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçlarına ilişkin açıklamaÇılgın sayısal loto sonuçları 3 Mart 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı İzleyiciyi üzen iddia! Sen Çal Kapımı erken final yapacak
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ankaragücü 2 - 1 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Ankaragücü 2 - 1 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Maç, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Ankaragücü 2 - 1 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

MKE Ankaragücü - Galatasaray maçının ilk yarısı 45+1'de İbrahim Akdağ'ın attığı penaltı sonucu ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Nefes kesen maçın ikinci yarısında goller peş peşe geldi. 55. dakikada Saba Lobjanidze aatığı golle takımı Ankaragücü'nü 2-0 öne geçirdi. 57. dakikada Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohammed kırmızı kart gördü. Galatasaray'ın tek golü 90+2'de Muhammed Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte 8 maçlık serisi sona eren sarı kırmızılı takım, 57 puanda kaldı.

Süper Lig'de 6 maçtır galibiyet yaşamayan Ankaragücü ise, hasrete son vererek puanını 20'ye yükseltti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT