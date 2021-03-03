Ankaragücü 2 - 1 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Maç, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı.
MKE Ankaragücü - Galatasaray maçının ilk yarısı 45+1'de İbrahim Akdağ'ın attığı penaltı sonucu ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.
Nefes kesen maçın ikinci yarısında goller peş peşe geldi. 55. dakikada Saba Lobjanidze aatığı golle takımı Ankaragücü'nü 2-0 öne geçirdi. 57. dakikada Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohammed kırmızı kart gördü. Galatasaray'ın tek golü 90+2'de Muhammed Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla birlikte 8 maçlık serisi sona eren sarı kırmızılı takım, 57 puanda kaldı.
Süper Lig'de 6 maçtır galibiyet yaşamayan Ankaragücü ise, hasrete son vererek puanını 20'ye yükseltti.