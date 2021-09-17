Ankaragücü 2-2 Menemenspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de haftalar geçilirken ligde heyecan da artıyor. Takımların başarı yakalamak için kıyasıya mücadele ettiği ligde futbol heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda Ankaragücü ile Menemenspor takımları karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçın başında öne geçse de Menemenspor 2 golle öne geçmeyi başardı. Müthiş bir baskı kuran Ankaragücü, 2 topunun direkten döndüğü maçta son dakikalarda bulduğu golle durumu 2-2 'ye getirdi. maçta başka gol olmayınca iki takım da 1 puanla sahadan ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü 12 puana ulaşırken Menemenspor da puanını 7'ye çıkardı.