TFF 1. Lig'de ilk üç hafta maçlarının oynanmasının ardından Milli araya gidilmişti. Aranın tamamlanması ile birlikte dördüncü hafta maçları ile yeniden başlayacak TFF 1. lig mücadelesinde heyecan Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasındaki maçla devam edecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı 12 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 17:00'da başlayacak. Bu zorlu mücadele Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Gençlerbirliği karşılaşması TRT Spor ve Beinsports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Hüseyin Can yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gamze Durmuş Pakkan olacak.