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Ankaragücü takımında bir çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü Kulübünde bir çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Ankaragücü takımında bir çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü Kulübünde bir çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beştepe Tesislerimizde dün yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi sonuçlarında kulüp çalışanlarımızdan bir kişide pozitif vakaya rastlanmıştır. Çalışanımızın ve temasta bulunduğu personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır. Personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


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