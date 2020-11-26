Ankaragücü - Trabzonspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Süper Lig'de 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. Ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumundaki MKE Ankaragücü, 2 puanla 21. ve son sırada yer alıyor. Geçen hafta Göztepe'ye deplasmanda 3-1 yenilen ve teknik direktör Fuat Çapa'yla yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin Trabzonspor maçında başında kulübün yardımcı antrenörleri olacak. Trabzonspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan başkent ekibinde, sakatlıkları devam eden Assane Diousse ve Joseph Paintsil son antrenmana katılmadı. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Ankaragücü - Trabzonspor maçı, 27 Kasım Cuma günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma, Eryaman Stadı'nda oynanacakken hakem, Mustafa Öğretmenoğlu tarafından yönetilecek. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek. Zorlu mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS, Cuma akşamı saat 19.30'de beIN SPORTS HD 1 kanalından Ankaragücü - Trabzonspor maçını naklen yayınlayacak.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR CANLI İZLE

ANKARAGÜCÜ 10 YILI AŞKIN SÜREDİR KAZANAMIYOR

MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.

Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

Başkent temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir yenemediği rakibi karşısında galibiyet hasretini bitirmek için de mücadele edecek.