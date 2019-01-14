Ankaralılar'a müjde! Su faturalarına yüzde 30 indirim

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bu akşam Meclis İkinci Başkanvekili Nail Çimen başkanlığında Ocak ayının son oturumunu gerçekleştirdi. Meclis toplantısında tüm parti gruplarının oy birliğiyle Başkent’teki su ve atık su tarifesinde yüzde 30 indirime gidildi. İndirim konut ve işyerlerindeki tüm aboneler için geçerli olacak. İndirimli yeni tarife, 21 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek.

İndirime gerekçe olarak Gerede’den gelen suyun kısa sürede Ankara’ya ulaşacak olması ve Kesikköprü’den su alınmayacağı için enerji maliyetinin düşmesi gösterildi. Ayrıca barajlardaki su rezervinin de yağışlarla birlikte arttığına dikkat çekildi.

Öte yandan Ankara’da su fiyatlarında ÜFE ve TÜFE’den düşük olana göre yapılan aylık artış kararı da kaldırıldı.

Toplantıda söz alan CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, su indiriminin kendi adayları Mansur Yavaş’ın sözü olduğunu savunarak “Ankara’nın en pahalı su kullanan şehir olduğunu sürekli söyledik. Şimdi bizim dediğimiz noktaya geldiniz. Biz söylerken dikkate almadınız” eleştirisinde bulundu.

Oturumu yöneten Meclis İkinci Başkanvekili Nail Çimen, Gerede’den gelecek suyla beraber indirimleri yapmaya devam edeceklerini söyledi.