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  3. Ankara'nın Çankaya İlçesinde sokakta silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Çankaya İlçesinde sokakta silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı

ANKARA'da, Mehmet H. sokakta tartıştığı kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Polis, kimliği belirsiz saldırganı arıyor.

Ankara'nın Çankaya İlçesinde sokakta silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı

ANKARA'da, Mehmet H. sokakta tartıştığı kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Polis, kimliği belirsiz saldırganı arıyor.

Olay, akşam saatlerine Çankaya ilçesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Bir arkadaşı ile birlikte yürüyen Mehmet H., sokak üzerinde tanımadıkları kişiyle tartışma yaşadı. Kavgaya dönen tartışmanın sırasında kimliği belirsiz kişi, yanındaki tabanca ile Mehmet H.'ye ateş etti. Mehmet H. bacağından vurularak yere düşerken saldırgan da olay yerinden kaçtı.

Çevdedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet H., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

 

Ankara'nın Çankaya İlçesinde sokakta silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Çankaya İlçesinde sokakta silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Çankaya İlçesinde sokakta silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Çankaya İlçesinde sokakta silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Çankaya İlçesinde sokakta silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı



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