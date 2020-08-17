Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinde başta gelen Ankara, 1923 yılından itibaren ülkemizin başkenti konumunda. Bu nedenle Cumhuriyet'in en önemli şehirlerinden biri olarak görülen Ankara, İç Anadolu mutfağından birçok lezzeti içerisinde barındırıyor. Ankara, yaşayanlar ve ziyarete gelenleri içinde oldukça cazip bir şehir. Peki, Ankara'nın neyi meşhur? Ankara'nın yemekleri ve yöresel lezzetleri nelerdir? İşte detaylar...

ANKARA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Bazlama Kebap: Ankara'nın ve Türkiye'nin en çok sevilen yöresel lezzetlerinden Bazlama Kebabını sizde çok seveceksiniz.

Yemlik Cacığı: İç Anadolu'ya özgü "Yemlik" otu ile yapılan cacık, Ankara'da sofraların vazgeçilmezi.

Entekke Böreği: Ankara'nın en meşhur hamur işlerinden biri entekke böreği adıyla biliniyor. Genelde dana kıyma ile hazırlanan bu börekler hem doyurucu hem de son derece lezzetlidir.

Beypazarı Güveci: Kuzu eti, kuyruk yağı, pirinç, domates, sivri biber ve tuz kullanılarak yapılan güveç, adını toprak kaptan alıyor.

Şibit Tatlısı: Ankara yöresel yemeklerin yanında, tatlılarıyla da oldukça meşhur. Ankara'da en çok tüketilen tatlılardan birisi de Şibit Tatlısı. Hamur ve şerbet ikilisinin ana maddesi olduğu bu tatlıyı, mutlaka deneyin!

Efelek Sarması: Evelik ve labada sarması adıyla da bilinen bu sarmalar labada yapraklarıyla hazırlanıyor. Bu sarmalar, Ankara'nın en beğenilen yöresel lezzetleri arasında yer alıyor.

ANKARA'NIN BİLİNEN DİĞER YEMEKLERİ VE YÖRESEL LEZZETLERİ