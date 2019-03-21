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  3. Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki bir tır alev aldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki bir tır alev aldı

Olay, Ankara'nın Sincan İlçesi İstasyon Mahallesinde bulunan Çatalca Sokakta meydana geldi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki bir tır alev aldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki bir tır alev aldı.

Olay, Ankara'nın Sincan İlçesi İstasyon Mahallesinde bulunan Çatalca Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çatalca Sokak üzerinde hareket halinde bulunan bir tır alev aldı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi.


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