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Ankaraspor-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Ankaraspor ile Altınordu karşılaşıyor. Peki, Ankaraspor-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Ankaraspor-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor. Ankaraspor ile Altınordu arasında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde tüm detayları haberimizde verdik. Bu sezon, 13 puanla 17. sırada bulunan Ankaraspor, düşme hattından uzaklaşarak üst sıralara tırmanmanın peşinde. Altınordu ise 34 puanla 8. sırada bulunuyor ve play-off sıralamalarını zorlamak istiyor. Peki, Ankaraspor-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ANKARASPOR-ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Ankaraspor-Altınordu karşılaşması, 12 Şubat Cuma günü saat 19.00'da Osmanlı Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı, Emre Malok yönetecek. Malok'un yardımcılıklarını Mehmet Ali Akkor ve Furkan Ürün üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Ankaraspor-Altınordu maçı da bu akşam saat 19.00'da TRT Spor'dan naklen izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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