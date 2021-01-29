Ankaraspor, Keçiörengücü'nü tek golle geçti! 3 puanı cebe koydu
TFF 1. Lig'in 19. hafta maçında Keçiörengücü'nü evinde konuk ettiği Ankaraspor'u Pedersin golüyle 1-0 yenerek 8 hafta sonra 3 puanla tanıştı.
TFF 1. Lig’in 19. hafta mücadelesinde Ankaraspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Yenikent
Hakemler: Kadir Sağlam x, Anıl Usta x, Hakan Karabalcık x
Ankaraspor: Tomas xx, Mahmut Akan xx (Mete Çelik dk. 64 x), Mudimu xx, Ercan Yazıcı xx, Levent Gülen xx, Doğukan Efe xx (Halil İbrahim Esen dk. 81 ?), Ayuk x (Ali Ülgen dk. 40 xx), Tevfik Altındağ xx, Samet Ali Kaya xx, Olatunbosun xx, Pedersen xx (Blagojevic dk. 64 x)
Yedekler: Berk Balaban, Gökhan Akkan, Fatih Kızılkaya, Mehmet Tuğrul Başkan, Hacı Ömer Doğru, Ali Rıza Kılıç
Teknik Direktör: Mehmet Ak
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Soner Gönül xx, Abdulkadir Korkut xx (Ilır Mustafa dk. 86 ?), İrfan Akgün x (Uğur Utlu dk. 46 x), Fatih Selimhan Solmaz xx, Burak Aydın x (Melik Derin dk. 73 x), Barış Alper Yılmaz xx (Diabang dk. 80 ?), Süleyman Olgun xx, Cem Ekinci x (Hamidovic dk. 46 x), Kone xx
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Ogün Bayrak, Bilal Budak, Haşim Arda Sarman, Mert Kula
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Gol: Pedersen (dk. 45) (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Ayuk, Mahmut Akan, Olatunbosun, Levent Gülen (Ankaraspor), Fatih Selimhan Solmaz, Soner Gönül, Mehmet Dingil (Ankara Keçiörengücü)