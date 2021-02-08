Ankaraspor'da Ümit Özat dönemi | Ümit Özat kimdir?

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankaraspor, teknik direktörlük görevi için Ümit Özat ile anlaştı. Kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Ankara ekibi, Ümit Özat'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ümit Özat'la yeniden çalışmanın mutluluk verici olduğunu belirterek, "Ümit Özat benim evladım gibidir. Futbolculuğundan bu yana 35 yıldır tanıdığım, sevdiğim, her daim görüştüğüm değerli bir kardeşimdir. Yıllar sonra yine bir araya geldiğimiz için mutluyum. İnşallah takımımıza faydalı olacaktır. Allah'ın izni, hocamızın da katkısıyla bu zorlu günlerimizi geride bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Ankaraspor, TFF 1. Lig'de 13 puanla 17. sırada bulunuyor.

ÜMİT ÖZAT KİMDİR?

Ümit Özat 30 Ekim 1976'da doğmuş eski futbolcu ve teknik direktördür. Özat, son olarak TV100 kanalındaki VAR Odası programında yorumculuk yapmakta idi.

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Ümit Özat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ümit Özat alevi mi?