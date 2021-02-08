Anketör Maaşı Ne Kadar? 2021 Anketör Maaşları, Anketör İş İlanları

Anketör görev tanımı nedir, Anketör ne iş yapar, Anketör olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Anketör mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Anketör Tanımı; Belirlenen amaçlar ve metotlar doğrultusunda, kurallar dahilinde bir kurum veya kuruluş adına bilgi toplayan kişidir.

Anketör Maaşı Ne Kadar? 2021 Anketör Maaşları

Anketör maaşı ortalama aylık 3.475 - TL'dir. En düşük Anketör maaşı 3.100 -TL, En yüksek ise 3.850 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Anketör iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Anketör Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak yeterlidir.

Anketör Ne İş Yapar?

a) Anketle ilgili konular belirlenerek bu konularla ilgili yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmak,

b) Anket konuları ile ilgili bilgi toplama metotlarını belirlemek,

c) Belirlenen metotlar dahilinde anket formlarını tespit etmek,

d) Belirlenen anket formatını alarak dökümante etmek,

e) Anket yapmak istenilen bölgenin adres tasniflerini yapmak,

f) Anket yapılacak birim veya kişilerle temasa geçmek,

g) Anketin zamanını belirlemek, anketle ilgili bilgi vermek,

h) Randevu sırasına göre adreslere gitmek,

i) Anket formatı ve iş görev doğrultusunda sorulması istenilen soruları sormak,

j) Kişilerden alınacak cevapları anket hanelerine işlemek,

k) Kayıt ortamında anket yapılıyorsa ilgili kişilere işaretlemek,

l) Açıklamalı sorularda anket yapılan kişinin yapmış olduğu açıklamaları kayıt etmek,

m) Anketten doğru bilgi almak için kişilere yönlendirici soru sormamak,

n) Bilgi alınacak kişilerin gururunu incitmeyecek şekilde soru sormak,

o) Alınan anket bilgilerini bilgisayarda hazırlanan anket programlarına aktarmak,

p) Anketlerde eksik bilgi alınması halinde telefonla veya haneye giderek eksik bilgiyi tamamlamak,

q) Mesleği alanında gelişmeleri takip etmek ve uygulamak.

Anketör Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Anketör Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Anketör mesleğinin meslek kodu 4227.01 olarak belirlenmiştir

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