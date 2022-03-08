Anlak ne demek, TDK'ya göre Anlak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Anlak ne demek? Anlak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi anlak kelimesi. Peki anlak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre anlak nedir, anlak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANLAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Anlak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre anlak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zekâ

