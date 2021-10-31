Anlam Kayması ne demek, TDK'ya göre Anlam Kayması kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Anlam kayması ne demek? Anlam kayması TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi anlam kayması kelimesi. Peki anlam kayması ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre anlam kayması nedir, anlam kayması kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANLAM KAYMASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Anlam kayması kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre anlam kayması kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yeni bir anlam vermek üzere kelimelerin gerçek anlamlarından kayarak kalıplaşmaları



ANLAM KAYMASI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Dil dökmek, ağız yoklamak.

