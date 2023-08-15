Anlaşma sağlanamadı! İstanbul çöp yığınına dönecek!

İBB'ye bağlı İSTAÇ ile hak-iş konfederasyonu'na bağlı hizmet-iş sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. 5 bin 500 çöp transfer işçisi için en düşük maaşın 25 bin lira olmasını isteyen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, uzlaşı sağlanamazsa grev kararı alacaklarını söyledi.

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ arasındaki toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. İstanbul'da çöp transfer işçileri greve hazırlanıyor.

"BİR HAFTA İÇİNDE GREV KARARI ALMAMIZ GEREKİYOR"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, İBB yönetiminin, DİSK ile yapılan toplu sözleşme şartlarını kendilerine sunduklarını ancak bu şartları kabul etmediklerini söyledi. Arslan, "25 bin liranın altında bir toplu iş sözleşmesi bizim açımızdan sürdürülebilir değil. Bu konudaki uyuşmazlık devam ediyor. Arabulucu raporu önümüzdeki günlerde gelecek, sonrasında bir hafta içerisinde grev kararı almamız gerekiyor. Grev kararı almaya doğru gidiyoruz." dedi.

"ÇÖPLER YA TOPLANMAYACAK YA DA BOŞALTILAMAYACAK"

Çöp transferi hizmeti veren 5 bin 500 sendikalı işçinin kent açısından kritik bir görev üstlendiğini belirten Arslan, "İlçe belediyelerinin topladığı çöpler, İBB'ye ait 9 adet katı atık aktarma istasyonuna biriktiriliyor. Grev halinde ilçelerden gelen çöpler transfer bölgelerinde kalacak, transfer bölgelerinde çöp yığınları olunca da ilçelerde çöpler ya toplanamayacak ya da toplansa da boşaltılamayacak." diye konuştu.