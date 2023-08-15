Anlaşma sağlanamadı! İstanbul çöp yığınına dönecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ ile Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası arasındaki toplu maaş sözleşmesi anlaşmazlıkla sonuçlandı. Konuyla ilgili konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, en düşük maaşın 25 bin lira olmasını söyleyerek, uzlaşı sağlanmadığı takdirde grev yapacaklarını ifade etti.

YAYINLAMA
Google News
Anlaşma sağlanamadı! İstanbul çöp yığınına dönecek!

İBB'ye bağlı İSTAÇ ile hak-iş konfederasyonu'na bağlı hizmet-iş sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. 5 bin 500 çöp transfer işçisi için en düşük maaşın 25 bin lira olmasını isteyen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, uzlaşı sağlanamazsa grev kararı alacaklarını söyledi.

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ arasındaki toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. İstanbul'da çöp transfer işçileri greve hazırlanıyor.

"BİR HAFTA İÇİNDE GREV KARARI ALMAMIZ GEREKİYOR"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, İBB yönetiminin, DİSK ile yapılan toplu sözleşme şartlarını kendilerine sunduklarını ancak bu şartları kabul etmediklerini söyledi. Arslan, "25 bin liranın altında bir toplu iş sözleşmesi bizim açımızdan sürdürülebilir değil. Bu konudaki uyuşmazlık devam ediyor. Arabulucu raporu önümüzdeki günlerde gelecek, sonrasında bir hafta içerisinde grev kararı almamız gerekiyor. Grev kararı almaya doğru gidiyoruz." dedi.

"ÇÖPLER YA TOPLANMAYACAK YA DA BOŞALTILAMAYACAK"

Çöp transferi hizmeti veren 5 bin 500 sendikalı işçinin kent açısından kritik bir görev üstlendiğini belirten Arslan, "İlçe belediyelerinin topladığı çöpler, İBB'ye ait 9 adet katı atık aktarma istasyonuna biriktiriliyor. Grev halinde ilçelerden gelen çöpler transfer bölgelerinde kalacak, transfer bölgelerinde çöp yığınları olunca da ilçelerde çöpler ya toplanamayacak ya da toplansa da boşaltılamayacak." diye konuştu.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Çocuklar bu pistte trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor
Çocuklar bu pistte trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor
Kars’ta tarlalar ayçiçeği açtı, renkli görüntüler ortaya çıktı
Kars’ta tarlalar ayçiçeği açtı, renkli görüntüler ortaya çıktı
Bozuk madeni para bulamayan esnaftan şaşırtan yöntem! Parayı, parayla satın alıyor!
Bozuk madeni para bulamayan esnaftan şaşırtan yöntem! Parayı, parayla satın alıyor!
Konya’da etobur "Sarıkız" örümceği görenleri endişhelendirdi!
Konya’da etobur "Sarıkız" örümceği görenleri endişhelendirdi!
Son Haberler
Markette başından vurulan kadının sağlık durumu iyiye gidiyor
Markette başından vurulan kadının sağlık durumu iyiye gidiyor
Bankanın çatısındaki klima motoru bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü! Bankacılar neye uğradığını şaşırdı!
Bankanın çatısındaki klima motoru bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü! Bankacılar neye uğradığını şaşırdı!
"Mutluluk Kervanı" projesi, öğrencileri hem eğitiyor hem de eğlendiriyor
"Mutluluk Kervanı" projesi, öğrencileri hem eğitiyor hem de eğlendiriyor
Anlaşma sağlanamadı! İstanbul çöp yığınına dönecek!
Anlaşma sağlanamadı! İstanbul çöp yığınına dönecek!
"Mutluluk Kervanı" projesi, öğrencileri hem eğitiyor hem de eğlendiriyor
"Mutluluk Kervanı" projesi, öğrencileri hem eğitiyor hem de eğlendiriyor
Sahte cilt ürünlerine dikkat! Bronzlaşayım derken kanser olmayın!
Sahte cilt ürünlerine dikkat! Bronzlaşayım derken kanser olmayın!
Çok Okunanlar
Altında son durum ne? 15 Ağustos Salı, güncel altın fiyatları
Altında son durum ne? 15 Ağustos Salı, güncel altın fiyatları
Akaryakıtta Salı ve Perşembe zamları devam ediyor, akaryakıta yeni zam geldi
Akaryakıtta Salı ve Perşembe zamları devam ediyor, akaryakıta yeni zam geldi
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 15 Ağustos Salı hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 15 Ağustos Salı hava durumu
Anlaşma sağlanamadı! İstanbul çöp yığınına dönecek!
Anlaşma sağlanamadı! İstanbul çöp yığınına dönecek!
Kiracıyı canından bezdirdiler! Kapısına iki kez yumurtalı saldırı yaptılar
Kiracıyı canından bezdirdiler! Kapısına iki kez yumurtalı saldırı yaptılar
Halil Konakçı'ya kötü haber! Hakkında inceleme başlatıldı
Halil Konakçı'ya kötü haber! Hakkında inceleme başlatıldı
Yorumlananlar
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!