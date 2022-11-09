Anlaşma sağlandı! KOOP Bakkal geliyor: Yüzlerce ürün satılacak!

Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait ürünlerin bakkallarda satılmasına yönelik yapılacak olan uygulamanın anlaşması sağlandı. Buna göre artık belirlenen ve aranan şartların sağlanması durumunda bakkallarda 100'den fazla Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait ürünler satılabilecek.

132 ÜRÜN SATILABİLECEK

Tarım Kredi marketlerinde satılan ürünlerin fiyatları nasıl belirlendiyse bakkallarda satılacak olan ürünlerin fiyatları da o şekilde olacak. Bakkallar sattığı ürünleri tedarik etmek için Tarım Kredi Kooperatif ile elektronik ortamlarda sağlanacak iletişim ile alabilecek.

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Un, şeker yağ gibi temel gıda ürünleri başta olmak üzere 132 ürünün satışı bakkallarda olacak.

ARANAN ŞARTLAR

Tarım Kredi ürünleri satmak isteyen bakkalların bu iş en az beş yıl yapmış olması ve bakkalın büyüklüğünü 75 veya 150 metrekare büyüklüğünde olması şartı da aranıyor.