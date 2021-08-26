 Anne Koçyiğit, 15 yıl hapis cezasından nasıl kurtuldu? 

Ankara'nın Polatlı ilçesinde cinayet olayı yaşandı. Yaşanan Eylül Yağlıkara cinayetinin saldırganı Uğur Koçyiğit, “ağırlaştırılmış müebbet” ve 42 yıl hapis cezasına çarptırılmış, karar istinaf mahkemesi tarafından da onanmıştı. Anne Huriye Koçyiğit de, “çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçundan 13 yıl dört ay, “çocuğu hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise, iki yıl altı ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Karar, anne Koçyiğit tüm suçlarda beraat etmişti. Kararın gerekçesi de geçtiğimiz günlerde açıklandı. Anne Koçyiğit tüm suçlarda beraat etti ve gerekçesi ise geçtiğimiz günlerde açıklandı.

ANNE CİNAYETE YARDIM ETTİ!

Yapılan açıklamada suçun işlenmesi sırasında veya öncesinde anne Koçyiğit’in sanığa yardım ettiğine ilişkin görgü ve bilgi içeren birinin olmadığı belirtildi. Gerekçede, iletişim tespit tutanakları içeriklerinin de yorum ve kanaatten oluşan konuşmalardan ibaret olduğu, doğrudan görgü ve bilgiye dayanmadığı belirtildi.

Sanık Uğur Koçyiğit’in telefonunun olay günü saat 12.59’da Uzunbeyli Köyü’nden sinyal verdiği ve bu saatten sonra Eylül’ün kaybolduğu anlaşıldı. Aynı gün içerisinde olayın faili Uğur Koçyiğit’in saat 15.01’e kadar baz bilgisinin yine Uzunbeyli olduğu dikkate alındı. Bunun yanı sıra anne Koçyiğit’in sanığın eylemlerini gerçekleştirdikten sonra mahalleye döndüğü yönünde sonucuna varıldı.

ÇELİŞKİLİ SAVUNMALAR SONUCUNDA KARAR ÜST MAHKEMEDE!

Beraat kararını üst mahkemeye taşındı. Yağlıkara ailesinin avukatları karara itiraz etti, Eylül’ün kaybolmasının ardından yapılan arama faaliyetleri sırasında tanıkların, sanıkların evinde köpeklerle arama yapılacağının söylenmesinin ardından, anne Koçyiğit’in telaşlanıp eve gitti. Fakat anne Koçyiğit’in ifadeleri sırasında özellikle oğlunun evden çıkmadığını belirtti. Dilekçede, anne Koçyiğit’in oğlu ile saat 13.20 ve devamındaki telefon görüşmelerini açıklayamadığı belirtilirken, ikilinin savunmalarında birbiriyle çelişkiye düşen ifadeleri olduğu görüldü.