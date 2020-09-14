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  3. Anne, oğlu tarafından hastanelik olana kadar darbedildi

Anne, oğlu tarafından hastanelik olana kadar darbedildi

İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle annesi M.T. ile tartışan A.T., iddiaya göre annesi darbetti. Kadının imdat çığlıklarını duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.T.'yi hasyaneye kaldırdı.

Anne, oğlu tarafından hastanelik olana kadar darbedildi

İZMİR'in Buca ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi M.T. ile tartışan A.T., iddiaya göre annesi darbetti. Olayda anne M.T. hastaneye kaldırılırken, şüpheli A.T. ise polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Anne, oğlu tarafından hastanelik olana kadar darbedildi

POLİSLERİ BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

Olay, saat 03.00 sıralarında Buca ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen A.T., henüz belirlenemeyen bir nedenle beraber yaşadığı annesi M.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.T., annesini darbetti. Talihsiz kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, eve girmek istedi fakat iddiaya göre A.T. elindeki bıçakla polisin eve girmesini önlemeye çalıştı. Biber gazı kullanan polis ekipleri, A.T.'yi etkisiz hale getirerek eve girdi. Sağlık ekipleri, darp edilerek yaralandığı ileri sürülen talihsiz kadına müdahale bulundu. Ambulansa alınan M.T., Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadının tedavisi sürerken, polis tarafından etkisiz hale getirilen A.T. ise gözaltına alındı. Annesini darbetmediğini ileri süren A.T., ifadesinde annesinin yere düştüğünü ve düşme sonucu yaralandığını iddia ettiği öğrenildi.

​Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Berna Akkaya
Editör


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