Anne-oğul bir saat arayla kalp krizinden öldü! Katıldıkları düğünden cenazeleri çıktı

Malatya’nın Darende ilçesinde yakınlarının güle oynaya düğününe katılan anne ile oğulun düğünden cenazeleri çıkartıldı.

Yenice Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mustafa Gürbüz (56), müzik eşliğinde oynadığı sırada bir anda yere düştü. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürbüz'ün kalp krizi geçirdiği belirlendi. Mustafa Gürbüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

OĞLUNUN ÖLÜMÜNE DAYANAMADI

Oğlunun ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Nezik Gürbüz (78) de 1 saat sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve oğlu gibi kalp krizi geçirdiği belirlenen Nezik Gürbüz de kurtarılamadı. Mustafa Gürbüz'ün düğünde oynarken yere düştüğü anlar ise saniye saniye görüntülendi.