Anne olmak isteyen kadın, doktorun spermi ile hamile kaldı! Sperm bankası yöntemi hayatının şokunu yaşattı!

Anne olmak isteyen Cheryl Emmons, sperm bankası yöntemiyle evlat sahibi olmak istedi. Kocasının daha önce kansere yakalandığını ve bu sebeple çocuk yapmakta zorlandıklarını belirten genç kadın, doktora başvurdu. Tedavi için gittiği hastanede çalışan doktor, güçlü sperm bulamadığı gerekçesiyle, kendini ortaya koydu. Genç kadının izni dahilinde olmadan bankaya kendi spermlerini koydu.

AÇIĞA ALINDI

Sperm bankası yöntemiyle Emmons'unun hamile kalmasını sağlayacak olan doktor, kendi spermlerini genç kadın için kullandı. Normal şartlarda izin alınması ve hastaya fikrinin sorulması gereken bu konuda doktor Paul Jones, kimseye fikrini sormadan işlemini gerçekleştirdi.

Tedaviden çok sonra durumu fark eden Emmons hayatının şokunu yaşarken, polise şikayette bulundu. Polis, doktoru gözaltına aldı.

Yabancı basından gelen bilgiye göre, doktorun açığa alındığı iddia edildi.