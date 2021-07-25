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  3. Anne ve babadan çocuklarına akıl almaz dayak! Acı seslerine komşuları yetişti

Anne ve babadan çocuklarına akıl almaz dayak! Acı seslerine komşuları yetişti

İstanbul Kağıthane'de yabancı uyruklu anne ve baba, 1'i engelli, 3 çocuğu feci şekilde dövdü. Acıdan bağıran çocukların imdadına polis yetişti. Mahalleyi inleten sese koşan komşular polisi arayarak cani anne ve babayı ihbar etti.

Anne ve babadan çocuklarına akıl almaz dayak! Acı seslerine komşuları yetişti

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu anne ve baba gece geç saatlerde bilinmeyen bir nedenle biri özel 3 çocuğuna şiddet uyguladı. 

Dayak yiyen çocukların çığlık çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı. Cani anne ve baba çocuklarını dövdükten sonra da eve kilitleyip gitti.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri  evin kapısına geldiklerinde yanlarına pencereden bir çocuk yanaştı.

Çocuğun evde biri engeli iki kardeşinin ve babaannesinin olduğunu söylemesi üzerine olay yerine Kağıthane Çocuk Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla açılan kapıdan engelli olan 15 yaşındaki V.B. ile kardeşleri M.B. (12) ve A.M.'yi (5) çıkartılarak tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Evde bulunan babaanne Semiye A. (75) ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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