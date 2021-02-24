Anne ve babasına siyanür içirip "Son 10 dakikanız kaldı" dedi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen olayda ailesine siyanürlü su içirip anne ve babasının ölmesine, kardeşinin de yaralanmasına neden olan Mahmut Can Kalkan siyanürü içirdikten sonra aile üyelerine, “Potasyum siyanür verdim, son 10 dakikanız” şeklinde yanıt verdiği ortaya çıktı.

Söylenen bu iddialarla hakkında açılan davada Mahmut Can Kalkan’ın 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamanın gerekçeli kararında, sanık Mahmut Can Kalkan’ın suç tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi olduğu, arkadaşlarıyla konuşması sırasında babası ile arasının iyi olmadığını söylediği belirtildi.

Olay günü sanığın 4 bardak içerisine su ile karıştırıp ailesine içirdiği, bir bardağı da kendi elinde tuttuğu söylendi. Anne babasının sıvıyı içtiklerini fakat kardeşinin kokudan şüphelenip içmediği öğrenildi. Kardeşiyle aralarında geçen itişmede siyanürlü sıvı kardeşinin gözüne gelip gözünü yaktı. O sırada babasının içtiklerinin ne olduğunu sormasının üzerine sanık, "Potasyum siyanür verdim, son 10 dakikanız” şeklinde yanıtladığı ifade edildi. Kararda, sanığın bu eylemleri ayrıldığı sevgilisine benzeyen kırmızı gözlü bir kadının yaptırdığını iddia ettiği ancak Adli Tıp Kurumundan alınan raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu bilgisine yer verildi.

ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

Sanığın arkadaşlarıyla konuşmalarında siyanür alma planları yaptığı öğrenildi. Mahkeme heyetinin gerekçesinde sanığın kız arkadaşından yeni ayrıldığı ve bunun yüzünden moralinin bozuk olduğu aile bireylerinin şefkatli yaklaşmalarına rağmen onları öldürme planları yaptığı ifade edildi.

Sanık kimya bölümü okuduğu için oradan öğrendiği bilgilerle karışımları hazırlayıp aile üyelerine verdi.. Olayın gelişimi göze alındığında sanığın eylemini önceden planladığının açık şekilde ortaya çıktı.

SİYANÜR KİMYASAL SİLAH YERİNE KONULDU

Sanığın kullandığı siyanürün kimyasal silah olduğunun kabulü ile tasarlayarak anne ve babasını kimyasal silahla öldürdüğü, kardeşini ise bu suretle öldürmeye teşebbüs ettiği sonucuna vardıklarını açıklayan mahkeme kararda, sanığın yargılama aşamasında zaman zaman ağlaması ve pişmanlık göstermesi, olaydan dolayı yaşadığı ağır travmayı davranışlarına yansıtması nedeniyle takdiri indirim uygulanmasına karar verildiği belirtildi.