Anneannesine kaybeden Belçim Bilgin'den duygusal paylaşım

Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin geçtiğimiz aldığı acı haberle sarsıldı. Cumartesi günü toprağa verilen anneannesi için duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyuran Bilgin'e binlerce mesaj geldi.

"YERİN HİÇ BİR ZAMAN DOLMAYACAK"

Bilgin, cumartesi günü Ankara'da toprağa verilen anneannesi için Instagram hesabından duygusal bir yazı kaleme alarak şunları söyledi: "

“Benim biricik anneannem öldü dün… Dade Müslime’min olmadığı bir yeryüzü düzlemi artık… Aile ağacından ilk kayıp… İçimden bir şey koptu, aldı sonsuzlukta yerini… Adın ‘Koşulsuz sevgi’ kalacak bende. Güzelliği dillere destan Dade’m! Gözlerindeki ışık sade; saflıktan, sevgiden, iyilikten, masumiyetten… Senin sevginden nasibini alan onca insan! Maskelerin yarıladığı yüzler, hüznü kapamaya yetmiyor. Yokluğun hiçbir şeye benzemiyor. Hala çok güzel… Ölüm örtememiş… Türkülerin bize emanet. Huzur içinde uyu canımın ta en derin yeri… Paylaştığın sonsuz sevgi için teşekkür ederim. Yerin hiçbir zaman dolmayacak benim güzel Dade’m, güzel anneannem…”

Takipçileri ise Belçim Bilgin’e başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.