Anneler Günü'ne özel; teyzeye, yengeye ve ablaya atılacak mesajlar ve sözler vatandaş tarafından merak konusu oldu. Anneler Günü mesajı teyzeye, yengeye, ablaya, Kısa, öz, en güzel Anneler Günü resimli mesajları 2022 konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları...

ANNELER GÜNÜ MESAJI TEYZEYE, YENGEYE, ABLAYA 2022

Anneler Günü'nde annesinin, teyzelerinin, yengelerinin gününü kutlamak isteyenler, anlamlı mesajları arama motorlarında sıkça araştırıyor. Anneler Günü'ne sayılı saatler kala, hangi mesajların atılması gerektiği merak konusu oldu.

KISA, ÖZ, EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ RESİMLİ MESAJLARI 2022

Her mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Anneler Günü, bu sene de kutlanıyor. Annelerine hediye almak isteyen, mesaj atmak isteyenler sıkça mesajlı sözlü resimler aratıyor. Bizler de sizler için en güzel kısa, öz, en güzel Anneler Günü resimli mesajları sizler için araştırdık. İşte o resimli mesajlar...

Senin hakkını ödeyemem, seni sevmeye ömrümü yetiremem. Bütün dünya benim olsa bir tane sen etmez annem.

Senin kadar şefkatli, sabırlı ve güçlü bir kadının evladı olabildiğim için çok şanslıyım, Allah’ım seni başımızdan eksik etmesin. Biricik annem, güzel annem. İyi ki varsın.

Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. İyi ki varsın canım annem.

Senin şefkatli yüreğini, sevgi dolu kalbini özledim annem.

Seninle evlenmek şimdiye kadar hayatımda verdiğim en doğru karardı. Seni çok seviyorum aşkım. Anneler günün kutlu olsun!

Sensiz günüme güneş doğmasın annem.

Sensizlik benim için ölüm, sevgili eşim. Sen benim için nefes kadar önemli, canım kadar değerlisin. Dünya bütün dertleri ile üstüme geldiğinde, bana açılan koruyucu şemsiyesin sen, seni çok seviyorum. Dünyanın en muhteşem kadının, anneler günü kutlu olsun.

Sevgili anneciğim, bir gün umarım bana gösterdiğin sevgi ve sabrı sana gösterebilme şansım olur. Anneler günün kutlu olsun.

Sevginle kalbimde açtığın çiçekler hiç solmayacak, canım annem. Anneler günün kutlu olsun.

Sığınabileceğim tek limansın sen anneciğim. Saygıyla ellerinden öpüyorum.

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Şu hayatta beni karşılıksız sevdiğine emin olduğum tek insan sensin, sırtımı gönül rahatlığıyla dayayabildiğim sensin ve beni her zaman sevecek olan da sensin. Sen benim güzeller güzeli annemsin, iyi ki varsın.

Tüm fırtınalarda sığınacağım tek limanım hep sendin, hep de sen olacaksın canım annem.

Türk anası kutsaldır, onun dilleri baldır, solan ruh ve bedene uzanan yeşil daldır, anne de anne. Bu güzel gününü kutlarım canım anam.

Varsın sen olmayınca güneş doğmasın, varsın mevsimler gelmesin, varsın bu geçici dünya dönmesin.

Yalanlarla dolu bu koca dünyada, beni yalansız sevdiğin için teşekkürler annem!

Yeterince demediğimi biliyorum yeterince yüksek sesle söylemediğimi biliyorum. Hissettiğim kadar tutku ile söylemediğimi de biliyorum. Ancak, harika bir kadınla evli olduğumu ve seni her şeyimle sevdiğimi bilmeni istiyorum! Anneler günün kutlu olsun aşkım!

Yok, elimde bir demet menekşe, yok elimde sevdiğin gül şekeri. Yok, işte sana bir şey bilmem ki ne demeli, bir tek ağır yaralı özlemim ve bir tek gözlerine sürdüğün gözlerim anne benim, aç kapıyı anneler gününü kutlamaya geldim güzel annem.

Yorgunum kırgınım ve seni özlediğimde ben hep böyleyim canım annem.

Yüreğimi ve buselerimi sevginin pembe zarfına koydum ve sana bıraktım. Anneler günün kutlu olsun.

Yüreğindeki ucu bucağı olmayan sevgin, sınırsız sabrın için teşekkürler annem.

Zamanın içinde hayatımızı düzene sokan, bizim için yaşanır kılan, tebessümüyle soframızı evimizi şenlendiren, yüreğiyle içimizi ısıtandır anne! Sen her şeyin en güzeline layıksın annem!