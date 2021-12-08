Başrollerinde Hande Doğandemir ve Kutsi'nin yer aldığı, ekranların yeni dizisi Annemizi Saklarken konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyici meraklandırdı. Dizinin ne zaman hangi kanalda olacağı araştırılmaya başlandı. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Annemizi Saklarken dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Konusu: "Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar’ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir." olan Annemizi Saklarken dizisinin kanalı ve ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Güzel oyuncu Hande Doğandemir ve başarılı oyuncu Kutsi'nin yer aldığı Annemizi Saklarken dizisi 8 Aralık 2021 Çarşamba saat 20.00'da Star TV'de başlıyor...