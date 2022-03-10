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Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Yapımını Ntc Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Senaryosunu Makbule Kosif'in yazdığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ilk tanıtımı dikkat çekmeyi başardı. Senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Müge Uğurlar’ın üstlendiği Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

TV8’in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk’un tanıtımı izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği dizinin hangi gün, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. 

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci ve Olgun Toker’in başrollerinde bir araya geldiği dizide Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç gibi birbirinden usta isimler de rol alıyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi yakında saat 20.00’de TV8 izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Günü belli olduğunda haberimiz güncellenecektir...

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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