Annesi cenaze aracının önüne yattı, yakınları gözyaşı döktü! 3,5 yaşındaki Doruk'un ölümü kahretti

Alınan bilgilere göre Halil ve Esra Kibrit çifti, küçük çocukları Doruk'u da yanlarına alarak Kalkan Mahallesi'nde kiraya verdikleri villalarında temizlik yapmaya gitti.

HAVUZDA HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULDULAR

Daha sonra çift bir süre sonra çocukları Doruk'u göremeyince aramaya başladı. Anne ve baba bir süre sonra havuzun yüzeyinde hareketsiz halde buldukları çocuğu, otomobille hastaneye götürdü.

Hastanede yapılan kontrolde Doruk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Doruk'un cenazesi ailesine teslim edildi.

ANNE FENALIK GEÇİRDİ, YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Cenazenin morgdan çıkarılarak cenaze nakil aracına konulması sırasında çocuğun yakınları gözyaşı döktü, annesi fenalık geçirdi.

"CENAZE ARABASI BENİ ÇİĞNESİN"

Daha sonra acılı anne cenaze aracının öne yatarak, "Yapma Halil beni de koy yanına. Cenaze arabası beni çiğnesin. Ben çocuğuma sahip çıkamadım" diyerek yürekleri sızlattı. Doruk Kibrit’in cenazesi, toprağa verilmek üzere Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi'ne götürüldü.