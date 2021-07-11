Annesi ve erkek arkadaşı tarafından canice öldürülmüştü! Minik Eymen için hakimlerden ağlatan karar!

İzmir’de 2 yıl önce işlenen cinayet tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu. 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak annesi Mine Durak (26) ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin tarafından öldürüldükten sonra cesedi ormanlık arazideki çukurda bulunmuştu.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada anne Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin’i “nitelikli kasten öldürme” ve “eziyet” suçlamalarından cezalandırdı.

Mahkemenin 34 sayfalık gerekçeli kararında duygusal ifadelere yer verildi. Kararda; 2 katilin küçük çocuğa sürekli eziyet ettikleri ve dövdükleri, cani annenin halasının polise şikayetiyle sanıkların gözaltına alındığı ve sonra da cinayetin ortaya çıktığı, minik Eymen'in 2 gün araçta gezdirildikten sonra bir çukura gömüldüğünün anlaşıldığı belirtildi.

''ANNEDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR SERGİLENMEDİ''

Bebeğinin ölümü sonrası anne Durak’ın savunmasının inandırıcı bulunmadığı, bir çocuğun vefatı sonrası anneden beklenen davranışları sergilemediği, güvenlik görevlilerine haber vermediği, tam tersine cesedi sararak bavula yerleştirdiği ve kokmaması için oda spreyi sıktığına dikkati çekildi.

Annenin, çocuğunu ormanlık alana götürmeden önce 1-2 gün arabanın arka bölümünde bavulda kalmasına rıza gösterdiğinin vurgulandığı kararda, “Annenin cesedi alana götürerek çukura atıp üzerine taşlar yığması Eymen’in öldürülmesi konusunda diğer sanık ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği kanaatini mahkememizde oluşturmuştur. Sanık Serkan Elçetin’in, Eymen’in ‘soda içerken kazara öldüğü’ şeklindeki savunmasının gerçeği yansıtmadığı, Eymen bebeğin ağzını eliyle kapattığı sırada boğulmasına neden olarak ölümüne neden olduğu kanaati mahkememizde oluşmuş, cesedin çürümüş olması sebebi ile ölüm nedeni tespit edilememiş ise de Adli Tıp Kurumu raporunda eylemin cinayet kabul edilmesi gereken düzeyde olduğu sonucuna vardığı anlaşılmıştır.

Maktulün vefatı öncesinde dosyaya yansıyan deliller ve sanıkların birbirlerini suçlaması dikkate alındığında her 2 sanığın maktulün gözleri morarıp şişecek kadar dövüyor olmaları, vücudunda sigara söndürmeleri ve tüm bedenin moraracak şekilde darbelere maruz bırakılmasından dolayı eziyet suçunu işledikleri sabittir” denildi.

DUYGUSAL ANMA

Kararda en dikkat çeken kısım ise, Eymen’in bisiklet üzerinde çekilen bir fotoğrafına da yer verildiği kısım oldu. Fotoğrafın altında ise şu duygu dolu sözler yer aldı;

“Eymen bebeğin gülerken çekilmiş tek fotoğrafını da üzüntü içerisinde kararımızda paylaşıyoruz. Maktul Eymen Sadık Durak 17 Ekim 2014 doğumlu olup 30 Ağustos 2019’da ne yazık ki her iki sanık tarafından canice öldürülmüştür.

Eymen bebeğin küçücük bedeni ‘bir küçük bavula sığsın’ düşüncesiyle elleri ve ayakları koli bandı ile sarılıp cenin pozisyonunda bavula sıkıştırılmış, bu dünyada hak ettiği mutluluğu alamayan Eymen bebeğin bedeninin 2 gün boyunca servis aracının arkasında taşınması nedeniyle toprağa kavuşması dahi geciktirilmiştir. 2 günün sonunda ormanlık alanda bir su kuyusuna atılarak üzerine konulan taş ve tuğlalar ile Eymen bebeğin bu dünyadaki izleri yok edilmeye çalışılmıştır.

Dileğimiz Eymen bebeğin bu dünyaya sığan kısacık ve acılarla dolu ömrünün diğer dünyada ödüllendirilmesi ve hak ettiği mutluluğu diğer dünyada yaşaması olacaktır. Eymen bebeğin gülen gözleri asla unutulmayacaktır. Ruhun şad olsun Eymen bebek.”