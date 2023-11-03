Annesinden kurtulan çocuk yola fırladı, faciadan kıl payı kurtuldu!

Antalya'nın Aksu ilçesinde annesinin elini bırakıp yola atlayan çocuk, kendisini tutmaya çalışan anne ile birlikte motosiklet altında kaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Annesinden kurtulan çocuk yola fırladı, faciadan kıl payı kurtuldu!

Olay, 1 Kasım saat 17.30 civarında Cihadiye Mahallesi Serik Caddesi yan yolda gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçen Bahar K., çocuklardan birinin elini bırakması ve aynı yola tekrar koşması üzerine hemen arkasından koşmaya başladı.

Bu sırada hızla gelen Selçuk K. idaresindeki motosiklet anne Bahar E. anne ve çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ve çocuk yaralandı. İsmi öğrenilemeyen çocuk hastanede tedavi altına alınırken annenin ayakta tedavi dildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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