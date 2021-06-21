Annesini kaybetmişti, evine sahip çıktı! Bülent Ersoy vefalı davranışıyla dikkat çekti

Geçtiğimiz yıl annesini kaybederek derin üzüntü yaşayan Bülent Ersoy, annesinin İçerenköy’de bulunan evini kapatmama kararı aldı.

EVDE VAKİT GEÇİRİYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre evde haftada iki gün temizlik yaptıran Ersoy, arada bir eve gidip tek başına dua ederek vakit geçiriyor. Diva bu şekilde annesinin acısını dindirmeye çalışıyor.

ERSOY'UN ANNE ACISI

Geçtiğimiz yaz jüri üyeliğini yaptığı programda yaşadığı üzüntüyü gözyaşları içinde dile getiren Bülent Ersoy, "Ben tek başımayım. Çocuğum yok, kimsem yok. İnsanları mutlu etmek istiyorum. Anacığıma ‘Anne ben de geleceğim, yalnız kalmayacaksın burada’ dedim. 70 yaşımdayım ama yine ana, yine baba hep olmalı. Annemi çok özlüyorum" diyerek herkesi duygulandırmıştı.