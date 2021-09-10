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Annesini öldüren zanlının son sözleri şok etti!

İstanbul'da yaşanan olayda annesini defalarca bıçaklayarak öldürme iddiasıyla tutuklanan sanık Cem Bayır, yargılandığı davada ‘üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası aldı. Son sözleri sorulan sanık Cem Bayır, “İnsafınıza kalmıştır” dedi

Annesini öldüren zanlının son sözleri şok etti!

İstanbul Sultangazi’de yaşayan Cem Bayır’ın 28 Ağustos'ta annesi Hediye Bayır’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada sanık Cem Bayır ile avukatı hazır bulundu.

"İNSAFINIZA KALMIŞTIR" DEDİ

Davanın karar aşamasında sanığa son sözü sorulan tutuklu sanık Cem Bayır, “İnsafınıza kalmıştır” dedi.

SONUÇ:AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Bayır'ın, adli tıp raporunda ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya akıl zayıflığı tespit edilemediği sonucu çıktı. Savunmasında ise yüzde 80 zihinsel engelli olduğunu belirtmişti.

"TAKDİR İNDİRİMİ"

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, zanlı Cem Bayır’ı ‘üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan, takdir indirimi uygulayarak, müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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