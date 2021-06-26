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  3. Annesini öldürüp cesedi çuval içinde bekletmişti! Kazakistan uyruklu kadın tutuklandı!

Annesini öldürüp cesedi çuval içinde bekletmişti! Kazakistan uyruklu kadın tutuklandı!

İzmir'in Buca ilçesinde, aralarında çıkan tartışma sonucu annesini öldürerek cesedi çuvalın içine koyan ve ardından eve misfir çağıran Kazakistan uyruklu E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Annesini öldürüp cesedi çuval içinde bekletmişti! Kazakistan uyruklu kadın tutuklandı!

İzmir'in Buca ilçesinde, aralarıdna çıkan tartışmanın ardından bıçakla öldürdüğü annesinin cesedini parçalayıp çuvalın içinde balkona koyduğu öne sürülen Kazakistan uyruklu kadın cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kazakistan uyruklu E.A. ile erkek arkadaşı A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilerek hakimliğe çıkarılan E.A. tutuklanırken, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Annesini öldürüp cesedi çuval içinde bekletmişti! Kazakistan uyruklu kadın tutuklandı!

NE OLMUŞTU?

Yıldız Mahallesi 206 Sokakta bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana gelen olayda, iddiaya göre 3 çocuk annesi E.A. dini nikahlı eşi A.D. ile resmi nikah kıymak istemesi nedeniyle annesi Gülistan Aidorova (55) ile tartışma yaşadı.

Tartışmanın fiziki kavgaya dönmesiyle  E.A. annesi Aidorovo'yı bıçakla öldürüp cesedini çuvala koyarak balkona bıraktı.

Annesini öldürüp cesedi çuval içinde bekletmişti! Kazakistan uyruklu kadın tutuklandı!

A.D ve arkadaşları bir süre sonra eve misafirliğe geldiğinde kötü koku almaya başladı. Kokunun geldiği balkona giden A.D, çuvalı açtığında ceset ile karşılaştı.

Ardından üst katta oturan babasına durumu haber veren A.D polis ekiplerine de ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler 3 çocuk annesi E.A. ile dini nikahlı eşi A.D'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Annesini öldürüp cesedi çuval içinde bekletmişti! Kazakistan uyruklu kadın tutuklandı!

İzmir'in Buca ilçesinde annesini bıçakla öldürüp cesedini çuval içinde oturdukları evin balkonuna koyduğu öne sürülen Kazakistan uyruklu kız yakalandı.

Sağlık ekipleri de Aidorova'nın cesedine hastane morguna kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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