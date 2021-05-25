Annesini öldürüp satırla parçalara bölmüştü: Sevilay Palabıyık cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!

Küçükçekmece'de meydana gelen olayda, Tuğçe S. isimli acil tıp teknisyeni olduğu öğrenilen genç kadının annesini bıçakla öldürdükten sonra kafasını kesip tencereye koyduğu ve satırlara vücudunu parçalara böldüğü olayına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Katil zanlısı Tuğçe S.'nin olaydan 3 gün önce annesinin altın ve paralarını zorla aldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre olay, Küçükçekmece Halkalı İstasyon Mahallesi'nde yer alan bir sitenin 7. katında gerçekleşti. Acil tıp teknisyeni Tuğçe S., 21 Mayıs 2021 tarihinde, 59 yaşındaki annesi Sevilay Palabıyık ile tartıştı.

HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Tuğçe S.'nin, tartışmalarının ardından annesine bıçak çektiği ve kadını öldürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı. Tuğçe S.'nin daha sonra annesi Sevilay Palabıyık'ın altın bileziklerini, telefonunu aldığı ve evi kendi üzerine yapmasını istediği öğrenildi. Bunun üzerine korkan anne Sevilay Palabıyık, polise ve savcılığa şikayette bulundu. Tuğçe S. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

"BU KIZ BENİ ÖLDÜRECEK"

Olaydan iki gün önce ise Tuğçe S.'nin satır ve bıçak satın aldığı tespit edildi. Bunun üzerine anne Sevilay Palabıyık'ın, komşusuna "Bu kız beni öldürecek, bana duyarlı olun" dediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Sevilay Palabıyık'tan haber alamayan komşusu kapıyı çaldı. Kızı Tuğçe S., ise ‘annem tatilde' dedi. Ancak şüpheleri artan komşu, ikinci sefer kapıyı çaldı ve şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

KAPI AÇILMAYINCA BABAYLA İRTİBATA GEÇİLDİ

Eve gelen polis ekipleri, kapıyı çaldı ancak kapı açılmadı. Bunun üzerine polis kızın babası Sayit S., ile irtibata geçti. Sayit S.'nin kızına telefonda kapıyı açmasını söylemesiyle Tuğçe S. kapıyı açtı. Yapılan kontrollerde banyoda anne Sevilay Palabıyık'ın yüz üstü yattığı ve yanında 20 santimetre uzunluğundaki bıçak ve siyah renkli satır olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda annenin vücudundaki kafa bölümünün bir tencerenin içinde, buzdolabının üstünde olduğu belirlendi.

"ÖNCE ANNEM BIÇAK ÇEKTİ"

Öte yandan Tuğçe S., ilk ifadesinde, annesiyle olay saati tartıştığını, annesinin kendisine bıçak çektiğini, annesinin elindeki bıçağı alarak olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.