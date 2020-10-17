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Annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi!

Amerika' da yaşayan 30 yaşındaki Emily Schmitt kendini rahat bırakması için 2 yaşındaki kızının eline telefonunu verdi. Telefon ile oynayan küçük kız, annesinin telefonundan çıplak fotoğrafları rehberdeki kişilere gönderdi.

Annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi!

Amerika'nın Ohio eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki dört  çocuk annesi Emily Schmitt , banyoda çırılçıplak  bir şekilde çamaşırları yıkadığı esnada, kendisini rahatsız etmemesi için telefonunu iki yaşındaki kızı Carysn'a verdi.

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Carysn telefonu kurcalarken banyoda çıplak bir şekilde çamaşırları yıkayan annesinin fotoğraflarını çekip, rehberde bulunan 15 kişiye yolladı. Emily, iş arkadaşından gelen ''Çıplak fotoğraf için teşekkür ederim'' mesajını alınca hayatının şokunu yaşadı.

Annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi!

MESAJIN ŞOKUYLA ARKADAŞLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Emily, yaşadığı olayın şokunu üzerinden attıktan sonra telefonu kızın elinde aldı. Emily kızının, çıplak fotoğraflarını eski üniversite arkadaşları, iş arkadaşları ve bazı müşterilerden oluşan 15 kişiye attığını gören anne, olayın aslını anlatarak özür diledi.

Annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi!



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