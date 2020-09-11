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Annesinin uyarılarına rağmen boğularak öldü

Bartın'da tatil için eniştesinin yanına gelen, denize girerken annesinin 'çok açılma' diye uyardığı 21 yaşındaki Mert Akyüz, boğularak hayatını kaybetti.

Annesinin uyarılarına rağmen boğularak öldü

Bartın'da tatil için eniştesinin yanına gelen 21 yaşındaki Mert Akyüz girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Akyüz'ün boğulmadan dakikalar önce çekilen videosunda annesinin "Mert çok açılma!" diye seslendiği duyuldu.

Annesinin uyarılarına rağmen boğularak öldü

İstanbul'dan Bartın'ın Kurucaşile ilçesindeki akrabalarının yanına ailesi ile birlikte tatil için gelen 21 yaşındaki Mert Akyüz Karaman sahilinde denize girdi.

Annesinin uyarılarına rağmen boğularak öldü

Bir süre sonra Akyüz'ün dalgaların arasında kaybolması üzerine çevredekilerden yardım istendi. Yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar genci sudan çıkardılar. Bu sırada ihbar üzerine Karaman sahiline ulaşan 112 ekipleri vatandaşların denizden çıkardığı gence müdahalede bulundu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akyüz hayatını kaybetti.

Annesinin uyarılarına rağmen boğularak öldü

Kurucaşile ilçesi Karaman plajında meydana gelen olayda Akyüz'ün boğulmadan dakikalar önce çekilmiş videoları ortaya çıktı.

Akyüz'ün boğulmadan dakikalar önce çekilen videosunda annesinin "Mert çok açılma!" diye seslendiği duyuldu.

Berna Akkaya
Editör


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