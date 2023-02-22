Anozie Chinedu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anozie Chinedu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anozie Chinedu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anozie Chinedu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anozie Chinedu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anozie Chinedu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Anozie Chinedu'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Anozie Chinedu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anozie Chinedu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Ocak 2019 yılında Ifeanyi Ubah
1 Temmuz 2019 yılında Plateau United
Anozie Chinedu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anozie Chinedu şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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