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Antalya Büyüşehir Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına jest

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği aşure dağıtımında sağlık çalışanlarını unutmadı. Kentteki devlet hastanelerine gönderilen aşureler, koronavirüs nedeniyle zorlu şartlar altında çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanlarını sevindirdi.

Antalya Büyüşehir Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına jest

Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği aşure dağıtımında sağlık çalışanlarını unutmadı. Büyükşehir Belediyesi aşevinde hijyenik koşullarda, özenle hazırlanan aşureler, sağlık çalışanlarına ikram edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Kepez Devlet Hastanesi'ne teslim edildi.

Antalya Büyüşehir Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına jest

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı birlik, beraberlik ve paylaşımların arttığı Muharrem ayında pandemi sebebiyle aylardır özveriyle gece gündüz risk altında mesai yapan sağlık çalışanlarına aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Antalya Büyüşehir Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına jest

Vatandaşların sağlığı için özverili bir şekilde korona virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşureleri de sağlık çalışanlarına ulaştırdı. Büyükşehir Belediyesi Aşevinde hijyenik koşullarda hazırlanan aşureler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi personelleri tarafından yine hijyenik bir şekilde hastanelere teslim edildi. Kepez Devlet Hastanesi'ne 600, Atatürk Devlet Hastanesi'ne 600 ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 2 bin 200 olmak üzere toplam 3 bin 400 kişilik aşure ulaştırıldı.

Berna Akkaya
Editör


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