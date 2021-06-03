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Antalya-İstanbul uçağında yolcular birbirine girdi!

Antalya-İstanbul uçak seferinin yapılacağı sırada kabinde bulunan 3 kadın, 2 erkek yolcunun kendilerine tacizde bulundukları iddiasıyla pilot polis ekiplerini çağırdı. 5 kişi ifadesi alınmak için polis merkezine yönlendirildi.

Antalya-İstanbul uçağında yolcular birbirine girdi!

Taciz şüphelisi 2 erkek yolcu iddiayı kabul etmeyip, kadınlardan kendilerine iftira attıklarını öne sürerek şikayetçi oldu. Uçak 1 saat rötar yaptı.

Olay, dün akşam Antalya Havalimanı'nda, Antalya- İstanbul seferi yapan uçakta meydana geldi. Uçağın kapıları kapatıldığı sırada 3 kadın, 2 erkek yolcunun sözlü tacizine maruz kaldıklarını söyleyip, durumu hostese iletti. Kabin amiri hostes, uçakta yaşananları pilota bildirdi. Bu sırada taraflar arasında tartışma çıktı.

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 İFTİRA SUÇUYLA ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Taciz iddiası ve tartışmanın büyümesi üzerine pilot, durumu kuleye aktarıp polise bildirilmesini istedi. Antalya Havalimanı Koruma Şubesi Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uçağa girip, tacizde bulunduğu ileri sürülen erkek yolcular A.K ile Ö.K.'yi gözaltına aldı. İki erkek yolcu taciz olayını kabul etmeyip, S.G., N.D. ve B.C.G. adlı kadın yolculardan 'iftira' suçuyla şikayetçi oldu. Uçakta yaşananları diğer yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kadınların sinirden ağlaması da görüntülere yansıdı.

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UÇAK 1 SAAT RÖTAR YAPTI

Polis 3'ü kadın 5 yolcuyu polis merkezine götürüp ifadelerini aldı. İfade işleminin ardından yolcular tekrar uçağa bindirildi. Yaşanan tartışma nedeniyle Antalya-İstanbul uçağı yaklaşık 1 saatlik rötarın ardından havalandı.

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